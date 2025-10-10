Ilyen időjárás vár a győriekre hétvégén

Szombaton az időjárás előrejelzés szerint erősen felhős idő valószínű vékonyabb felhőzettel. Az északnyugati, nyugati szél napközben többfelé lesz erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható. Vasárnap általában gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de nyugaton lehetnek felhősebb tájak is. Csapadék az ország döntő részén nem lesz. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen kísérhetik élénk lökések. A minimum általában 5, 10 fok között, a csúcsérték 16, 21 fok között alakulhat - írta a met.hu

Felhős, de csapadékmentes lesz a hétvégi időjárás.

Fotó: Shutterstock

Időjárás Győrben

Szombat hajnalban 12 fok várható, kissé felhős, élénk széllel. Reggel 16 fok körüli lesz a hőmérséklet, közepesen felhős, időnként élénk északnyugati széllel. Délután 18 fok körülre melegszik fel az idő. Este 13 fokra hűl le a levegő, és mérséklődik az egész napos élénk szél.

Vasárnap kissé felhős időre számíthatunk, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 18 fok körül lesz, élénk széllel.

Győr időjárás előrejelzése