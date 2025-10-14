Számíthatunk a lehűlésre kedden

A keddi időjárás magával hozza a lehűlést is.

Az időjárás kedden borús lehet.

Fotó: Shutterstock

Időjárás kedden

Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű – írja előrejelzésében a koponyeg.hu.

A met.hu előrejelzése szerint: Délelőtt az egyre vastagodó magasszintű felhőzet mellett még a legtöbb helyen több-kevesebb szűrt napsütésre lehet számítani, majd délután már egyre többfelé erősen felhős vagy borult időre van kilátás. A délnyugati megyékben azonban még ekkor is napos idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Késő délutánig nem várható csapadék, onnantól viszont északkeleten már előfordulhat kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.