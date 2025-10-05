Mi már tudjuk, milyen idő lesz jövő héten, mutatjuk a friss előrejelzéseket

október 5., vasárnap

Napos-felhős, változékony őszi idő várható a jövő héten. A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a csúcshőmérséklet a 20 Celsius-fokot, és az időjárás előrejelzések szerint a hajnali fagyok is megszűnnek.

Kisalföld.hu

Változékony őszi idő várható a jövő héten. A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén eléri a 20 Celsius-fokot. Az időjárás előrejelzések szerint a hajnali fagyok is megszűnnek – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Időjárás előrejelzés hőmérséklet ősz fagy napsütés
Időjárás: Napos-felhős, változékony őszi idő várható a jövő héten.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Időjárás jövő héten: a hajnali fagyok megszűnnek

Mint az időjárás előrejelzésükben olvasható: szórványosan előfordulhat eső, záporeső, a szél pedig gyakran lesz élénk, olykor erős.

Hétfőn a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb - főleg dunántúli - tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől. Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen:

  • élénk, 
  • olykor erős, 
  • néhol viharos lökések kísérhetik. 

Délután 13-18 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Kedden hajnalra párássá válhat a levegő, néhol köd is képződhet. Változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható általában többórás napsütéssel, de kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. Az északias szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 4-11 fok valószínű, de a derült, szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet. Délutánra 13-19 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán a hajnali párásság, ködfoltok feloszlását követően napos időre van kilátás a gomoly- és fátyolfelhők mellett, majd északnyugat felől felhősödés kezdődik, néhol kisebb eső is előfordulhat. Az északias szelet főként az Alföldön kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet hajnalban 1-10, délután 15-20 fok között alakul.

Csütörtökön a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű., kevés helyen eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16-21 fok között alakul.

Pénteken közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás helyenként esővel, záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 4-12, délután 16-22 fok valószínű.

Car,Windshield,With,Rain,Drops,And,Frameless,Wiper,Blade,Closeup.
A jövő héten szórványosan előfordulhat eső, záporeső, a szél pedig gyakran lesz élénk, olykor erős.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Szombaton közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, helyenként előfordulhat eső, zápor. Nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 3-12, délután 14-19 fok között várható.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű, kis eséllyel eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati szelet továbbra is több helyen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 4-12, délután 13-18 fokra van kilátás.

Mint azt portálunkon megírtuk: ezekben a napokban még mindig az északra elterülő anticiklon, illetve a magassági hidegörvény alakítja időjárásunkat, ennek következménye az, hogy nagyrészt változóan felhős az ég felettünk, de a délnyugaton voltak egész nap borult vidékek kisebb eső délnyugaton, záporok a keleti országrészben előfordultak a hőmérséklet délután és hajnalban is a megszokottnál alacsonyabban alakult, főleg délnyugaton és északkeleten volt hűvös az idő. Vajon így marad az időjárás október 23-ra is? Ne feledjük, két és fél hét, és máris itt az őszi szünet!

 

