Időjárás előrejelzés

16 perce

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthattok holnap

Címkék#időjárás#előrejelzés#győr

Mutatjuk mire számíthatnak Győr lakói kedden. Részletes és átfogó időjárás előrejelzéssel szolgálunk az alábbiakban megbízható forrásokból.

Kisalföld.hu

Győr holnapi időjárás előrejelzés szerint napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írta a köpönyeg.hu.

Mutatjuk Győr holnapi időjárás előrejelzését.
Mutatjuk Győr holnapi időjárás előrejelzését. 
Forrás: Shutterstock

Időjárás Győrben

Szerda reggel

Gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet 11 fok körül várható.

Szerda délután

Kissé felhős lesz az idő mérsékeltebb széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Szerda este

Közepesen felhős, gyenge délnyugati szél várható. A hőmérséklet 10 fok köröl várható - írta a met.hu

Összességében tehát nem kell félnünk az esőtől, de nem árt ha rétegesen öltözködünk.

Győr időjárás előrejelzése

 

