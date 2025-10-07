16 perce
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthattok holnap
Mutatjuk mire számíthatnak Győr lakói kedden. Részletes és átfogó időjárás előrejelzéssel szolgálunk az alábbiakban megbízható forrásokból.
Győr holnapi időjárás előrejelzés szerint napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írta a köpönyeg.hu.
Időjárás Győrben
Szerda reggel
Gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet 11 fok körül várható.
Szerda délután
Kissé felhős lesz az idő mérsékeltebb széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.
Szerda este
Közepesen felhős, gyenge délnyugati szél várható. A hőmérséklet 10 fok köröl várható - írta a met.hu
Összességében tehát nem kell félnünk az esőtől, de nem árt ha rétegesen öltözködünk.
