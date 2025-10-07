Mutatjuk, milyen időjárásra számíthattok holnap

Győr holnapi időjárás előrejelzés szerint napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés - írta a köpönyeg.hu.

Mutatjuk Győr holnapi időjárás előrejelzését.

Forrás: Shutterstock

Időjárás Győrben

Szerda reggel

Gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk. A hőmérséklet 11 fok körül várható.

Szerda délután

Kissé felhős lesz az idő mérsékeltebb széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Szerda este

Közepesen felhős, gyenge délnyugati szél várható. A hőmérséklet 10 fok köröl várható - írta a met.hu

Összességében tehát nem kell félnünk az esőtől, de nem árt ha rétegesen öltözködünk.

Győr időjárás előrejelzése