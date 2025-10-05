Újabb hidegfront érkezik, ilyen időnk lesz a hét utolsó napján

Döntően erősen felhős vagy borult idő várható vasárnap, majd késő délutántól, estétől kezd el északnyugat felől csökkenni a felhőzet –írja a HunagroMET Nonprofit Zrt. Mint az időjárás előrejelzésükben olvasható: délelőtt főként a keleti és délnyugati tájakon, majd a nap második felében inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső.

Időjárás vasárnap: a nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

Forrás: MW Archívum

A hét utolsó napjának időjárása

Az északnyugati, nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzésében az olvasható: északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az idő, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.