55 perce

Előbújnak a felhők, de az esernyő továbbra sem kell hétfőn

A napos vasárnap hétfőig kitarthat. Mutatjuk az időjárást.

Kisalföld.hu

Maradhat a napos időjárás hétfőn is.

Mutatjuk az időjárást.
Fotó: Shutterstock

Időjárás hétfőn

Több órán át süt a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk – írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

A met.hu előrejelzése szerint: Az egyre vastagodó felhőzet mellett a nyugati országrészben kevesebb napsütés várható, az ország északkeleti részein a pára és köd feloszlását követően akár estig derült maradhat az idő. Csapadék még nem lesz. Hazánk nyugati felén többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony térségében olykor meg is erősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható.

