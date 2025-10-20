Előbújnak a felhők, de az esernyő továbbra sem kell hétfőn

Maradhat a napos időjárás hétfőn is.

Mutatjuk az időjárást.

Fotó: Shutterstock

Időjárás hétfőn

Több órán át süt a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk – írja előrejelzésében a Koponyeg.hu.

A met.hu előrejelzése szerint: Az egyre vastagodó felhőzet mellett a nyugati országrészben kevesebb napsütés várható, az ország északkeleti részein a pára és köd feloszlását követően akár estig derült maradhat az idő. Csapadék még nem lesz. Hazánk nyugati felén többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony térségében olykor meg is erősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható.