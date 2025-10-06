október 6., hétfő

2 órája

Maradnak a felhők - Ilyen idő vár ránk a hét első napján

Változóan felhős időre számíthatunk hétfőn, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az időjárás előrejelzések szerint erős széllökések is lehetnek.

Kisalföld.hu

A köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb - főleg dunántúli - tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől –írja a HungaroMET Nonprofit Zrt. Az időjárás hétfőn változékony marad, mutatjuk a részleteket.

Időjárás: változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor.
Forrás:  MW Archívum

Időjárás: záporokkal marad felettünk a felhőréteg

Mint azt időjárás előrejelzésükben írják: nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn változóan felhős időre számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az ÉNy-i szél sokfelé lesz erős. Reggel ÉK-en ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

 

