Havazás és fagy helyett kellemes napsütéses meleg vár ránk. Milyen lesz az időjárás Halottak napján, Mindenszentekkor? Íme az előrejelzés!

Időjárás Halottak napján: köd és napsütés is lehet a temetőkben november első, valamint második napján. Forrás: Shutterstock

Ilyen lesz az időjárás Halottak napján és Mindenszentekkor

Péntek délután

A meteorológiai szolgálat szerint a péntek elsősorban nyugaton, északnyugaton és északkeleten sűrű ködfoltokkal indul. A köd megemelkedéséből kialakuló rétegfelhőzet a Dunántúl északi felén és a főváros környékén beragadhat, máshol sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. Kora délután 13-21 fok várható, a felhősebb tájakon lesz hűvösebb.

Szombat

Szombat reggel is találkozhatunk ködös tájakkal, majd napközben elsősorban fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de északon, északkeleten helyenként délutánig is megmaradhat a rétegfelhőzet. Ezeken a tájakon 13-16, máshol 17-22 fokra számíthatunk. A déli-délkeleti szél a középső tájakon és a Dunántúlon feltámad, nyugaton, északnyugaton erős lökések kísérhetik.

Vasárnap

A Köpönyeg szerint vasárnap változóan felhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A déli irányú szél időnként élénk lehet, délutánra 15 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.