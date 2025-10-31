október 31., péntek

Fagynak nyoma sincs

1 órája

Ilyen lesz az időjárás Halottak napján és Mindenszentekkor

Néhány évtizede október végén, november elején csizmát, nagykabátot vettünk, és behúztuk a fejünket a sapka alá, úgy lépdeltünk a hóesésben a temetőbe gyertyát gyújtani. De idén milyen lesz az időjárás Halottak napján, Mindenszentekkor?

Kisalföld.hu

Havazás és fagy helyett kellemes napsütéses meleg vár ránk. Milyen lesz az időjárás Halottak napján, Mindenszentekkor? Íme az előrejelzés! 

Köd és napsütés, ilyen lesz az időjárás Halottak napján.
Időjárás Halottak napján: köd és napsütés is lehet a temetőkben november első, valamint második napján. Forrás: Shutterstock

Ilyen lesz az időjárás Halottak napján és Mindenszentekkor

Péntek délután

A meteorológiai szolgálat szerint a péntek elsősorban nyugaton, északnyugaton és északkeleten sűrű ködfoltokkal indul. A köd megemelkedéséből kialakuló rétegfelhőzet a Dunántúl északi felén és a főváros környékén beragadhat, máshol sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. Kora délután 13-21 fok várható, a felhősebb tájakon lesz hűvösebb. 

Szombat

Szombat reggel is találkozhatunk ködös tájakkal, majd napközben elsősorban fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de északon, északkeleten helyenként délutánig is megmaradhat a rétegfelhőzet. Ezeken a tájakon 13-16, máshol 17-22 fokra számíthatunk. A déli-délkeleti szél a középső tájakon és a Dunántúlon feltámad, nyugaton, északnyugaton erős lökések kísérhetik. 

Vasárnap

A Köpönyeg szerint vasárnap változóan felhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A déli irányú szél időnként élénk lehet, délutánra 15 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

