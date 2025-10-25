59 perce
A felhőké a főszerep, de a szél is meglephet a Kisalföldön szombaton
A felhőké lesz a főszerep, szombaton a várható időjárás Győrben és könyékén is szeles lesz.
Időjárás Győrben és környékén: az előrejelzések szerint változóan felhős időre számíthatunk, sőt délen elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat - tájékoztatott dióhéjban a koponyeg.hu. A durva esőzések és a hidegfront után átmeneti enyhülésre számíthatunk.
Szombaton várható időjárás Győrben és környékén
Hajnaltól nyugat felől felhőtömbök érkeznek, amelyek szombaton időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont - nagyobb eséllyel a déli országrészben - megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is lehet.
A nagy területen erős nyugati, északnyugati szél tovább veszít erejéből, szombaton a délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő.