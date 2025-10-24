Ilyen lesz az Időjárás Győr-Moson-Sopronban az őszi szünetben

Eső, szél, napsütés? Milyen lesz az időjárás Győr-Moson-Sopronban az ünnep utáni napokban, az őszi szünetben Győrben és Sopronban, a vármegyében, Íme! Pénteken érkezik egy erős, akár 10 fokos lehűlés, akkor csak 14-15 fok lehet a maximum. Ez marad egy-két napig, majd szépen csúszik le, keddre már csak 10 fok lehet a maximum. A minimumok 4-5 foknál nem lesznek magasabba, de fagy nem várható.

Időjárás Győr-Moson-Sopronban az őszi szünetben

Időjárás Győr-Moson-Sopronban

A Köpönyeg szerint pénteken a hajnali esőzések után ÉNy felől csökken a felhőzet, de délnyugaton továbbra is lehetnek záporok. Főleg délelőtt lehet erős a nyugati szél. 14-15 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Szombaton eleinte változóan, majd ismét erősen felhős lesz az ég, és délen már kialakulhat eső, zápor. A maximum hőmérséklet 15 fok körül mozoghat. Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Délen többfelé, máshol elszórtan eshet az eső. Mindössze 9-16 fok valószínű.