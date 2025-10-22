Tavaszias időjárás széllel és felhőkkel: mutatjuk mi vár ránk szerdán

A szakadozott felhőzet mellett a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap –írja előrejelzésében a HungaroMET Nonprofit Zrt. Az időjárás Győr-Moson-Sopronban is változékony lesz, a melegebb levegő ellenére felhős lehet az ég szerdán. Tavaszias időjárás várható, de felerősödhet a szél.

Időjárás Győr-Moson-Sopronban: a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Meleg időjárás Győr-Moson-Sopronban: felhők és szél

Ahogy az a HungaroMET időjárás előrejelzéséből kiderül: már csak néhol fordulhat elő gyenge eső, záporeső. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, néhol északnyugaton, nyugaton meg is erősödik, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható, azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

A koponyeg.hu előrejelzésében azt írja: az időjárás szerdán szeles lesz. Mint azt írják: továbbra is borongós idő várható, helyenként záporokkal. A legmagasabb hőmérséklet 16–17 fok körül valószínű. A délkeleti szél többfelé élénk marad.