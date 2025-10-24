október 24., péntek

Salamon névnap

10°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Eddig tart a hidegfront, mutatjuk milyen időre számíts pénteken

Címkék#időjárás előrejelés#időjárás#csapadék#vihar#front

Marad a változékony idő. Mutatjuk, hogy a hidegfront után milyen lesz az időjárás Győr-Moson-Sopronban.

Kisalföld.hu

Délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet, a csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot –írja a HungaroMET Nonprofit Zrt. Az időjárás Győr-Moson-Sopronban változékony marad, eltűnhet a hidegfront is, mutatjuk milyen időjárás vár ránk pénteken. 

időjárás győr-moson-sopron előrejelzés szél eső hőmérséklet
Időjárás Győr-Moson-Sopronban: a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, viszont feltámadhat a szél.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Front után: marad a változékony időjárás Győr-Moson-Sopronban

Ahogy az a HungaroMET Nonprofit Zrt. időjárás előrejelzésében olvasható: a front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként hazánk délnyugati, délire felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet, helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt arrafelé. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik, estére azonban arrafelé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

A koponyeg.hu szerint a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. Az időjárás pénteken szeles is lesz,  a nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu