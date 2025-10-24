Eddig tart a hidegfront, mutatjuk milyen időre számíts pénteken

Délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet, a csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot –írja a HungaroMET Nonprofit Zrt. Az időjárás Győr-Moson-Sopronban változékony marad, eltűnhet a hidegfront is, mutatjuk milyen időjárás vár ránk pénteken.

Időjárás Győr-Moson-Sopronban: a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, viszont feltámadhat a szél.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Front után: marad a változékony időjárás Győr-Moson-Sopronban

Ahogy az a HungaroMET Nonprofit Zrt. időjárás előrejelzésében olvasható: a front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként hazánk délnyugati, délire felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet, helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt arrafelé. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik, estére azonban arrafelé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

A koponyeg.hu szerint a hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. Az időjárás pénteken szeles is lesz, a nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul.