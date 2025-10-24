Az ország egyetlen pontja sem úszta meg az esőt

A sokéves átlag alapján 51 mm az október havi átlagcsapadék mennyisége, ezt az elmúlt 24 órában majdnem ki is termelte nekünk az érkező hidegfront – írja az Időkép az elmúlt napok időjárásáról.

Csapadékos volt az időjárás.

Forrás: időkép

A Dunántúl középső és északi fele, kiemelten a Kisalföld és a Balaton térsége 30-40 mm körüli, kiadós csapadékot kapott. Országos esőt hozott ez a front, az ország egyetlen pontja sem maradt szárazon. A szél jelenleg az ország középső harmadán a legerősebb, ott viharos lökések csökkenti hőérzetünket. A Mecsek környékén hajnalban 100 km/óra körüli lökést mértünk. A Hungaromet pénteken reggel Budapest nyugati felén is 103 km/órás lökést regisztrált.