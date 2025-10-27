október 27., hétfő

Ezen a hétvégén megjön a hó

Az előrejelzések szerint a november enyhébb lesz, sok esővel, enyhe nappalokkal és kevés faggyal. Aztán decemberben jön az igazi fordulat, a hosszú távú becslések szerint bőven lesz hó, az időjárás Győr-Moson-Sopronban is igazi télies fordulattal készül az év végén.

Kisalföld.hu

A héten is folytatódik a szeles, változékony időjárás, a hét elején még szórványosan lehet eső, majd szerdától melegedés kezdődik és csökken a csapadék esélye. Az időjárás Győr-Moson-Sopronban is változékony marad, és a hosszú távú becslések szerint már azt is tudni, mikor köszönt be a hó, és milyen idő vár ránk az év végén. 

Időjárás Győr-Moson-Sopronban: szerdától jön a melegedés

Szombaton, mindenszentek napján a közepesen felhős ég mellett a legmelegebb órákban 16-22 Celsius-fok várható - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

De nézzük részletesen milyen idő lesz a héten 

Hétfőn hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik, ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható.

Kedden reggelig megszűnik a csapadék, felszakadozik, csökken a felhőzet. Napközben változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható, már csak futó zápor lehet. Az északnyugati, nyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések, majd estére veszít erejéből a szél. A minimum-hőmérséklet 2 és 9, a maximum 11 és 17 fok között alakul.

Szerdán fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szelet több helyen kísérik élénk lökések. Hajnalban 1-9, kora délután 14-20 fok várható.

Csütörtökön változó felhőzetre lehet számítani, legalább néhány órás napsütéssel, de csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4 és 13, kora délután általában 17, 22 fok között, északkeleten 15 fok körül alakul.

Pénteken közepesen felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szelet élénk, főként a Dunántúlon néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4-13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15-23 fok között alakul.

Szombaton, mindenszentek napján közepesen felhős idő valószínű, elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor. 

A változó irányú szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 4-13, kora délután 16-22 fok között alakul.

Vasárnap közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, de csapadéknak kicsi az esélye, a délies szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 4-13, kora délután 15-21 fok között várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hosszú távú becslései szerint a november enyhébb lesz, a december azonban nem akármilyen fordulattal érkezik. Mutatjuk mikor köszönthet be a hó Győr-Moson-Sopronban. 

Időjárás karácsonykor: ekkor érkezik a havazás

Ahogy az a Tudasfaja.hu weboldalon olvaható: Az időjárás előrejelzések szerint 

  • december 22-én, 24-én és 26-án is nagy eséllyel havazás várható,
  • a karácsony második napjára (dec. 26.) akár vastag hótakaró is kialakulhat a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében,
  • Budapesten és az Alföldön inkább vizes hó, havas eső valószínű.
    Mint az cikkükben olvasható: a meteorológusok legfrissebb szezonális modelljei szerint a 2025-ös év végére egy klasszikus, hideg tél körvonalazódik, amely szilveszterre is havas időjárást hozhat.

A hosszú távú meteorológiai modellek (ECMWF, CFS, Copernicus) alapján tehát jó esély mutatkozik arra, hogy 2025 karácsonya fehér lesz. A hideg levegő Skandinávia és a Baltikum felől érkezik, a Kárpát-medencében pedig stabilan megmarad a téli légörvény, ami kedvez a hóesésnek.

Mint részletezik: a 2025-ös év fagyos időjárással zárul. A szilveszteri napokon több hullámban is havazhat, különösen Észak- és Nyugat-Magyarországon.

Bár a Kisalföldön enyhe volt az időjárás szeptemberben, az Alpok magas hegységeiben már kopogtatott a tél, fehérbe borult a havazás miatt a táj.

A nyár sem volt fordulaktól mentes az időjárás szempontjától, júliusban Ausztriában havazott is.

