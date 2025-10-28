Szél hozhatja el az esőfelhőket kedden Győrbe és környékére

Ezen a hétvégén megjöhet a hó, az időjárás Győrben is okozhat meglepetéseket. Azonban addig még van előttünk pár nap, kedden változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

Időjárás Győrben: Egyre rövidebbek a nappalok és ha jön az eső, akkor is előbb sötétedik. Fotó: Fésűs Róbert / Forrás: Shutterstock

Időjárás Győrben és környékén kedden

Hajnalra a kisebb csapadékgócok legnagyobb része megszűnik. A szél délnyugatiról fokozatosan északnyugatira fordul, és átmeneti szünet után ismét erőre kap: hajnalban elsősorban a Dunántúli-középhegység tágabb környezetében újra lehetnek erős lökések. Kora reggelre általában 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken néhol ennél hidegebb lehet.

A délelőtti naposabb időt követően délután északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik, amely legkevésbé az ország délnyugati részét érinti, ebből főként az északi tájakon alakulhat ki - többnyire kisebb - eső, zápor. Este délnyugatról határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. Napközben a Dunántúl délnyugati területeit leszámítva többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, amely késő délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul, ezzel együtt veszíteni kezd erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható.

Kövess minket, hogy elsőként tudd meg a legfrissebb előrejelzéseket.