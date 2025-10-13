október 13., hétfő

2 órája

Szeles és hűvös hétfő vár a Kisalföldre, betör a hidegfront

Címkék#hidegfront#Kisalföld#hőmérséklet

Így alakul az időjárás a térségben, hidegfront érkezik és a szél is élénk marad.

Kisalföld.hu

Az időjárás-előrejelzések szerint észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront miatt erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak - írta a koponyeg.hu.

időjárás hétfő Győr és környéke
Folyamatos változásban az időjárás, hétfőtől hűvösebbre fordul az idő. Forrás: Shutterstock

Ilyen időjárás várható hétfőn Győrben és környékén

Hétfőn már a változó mennyiségű felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Északnyugaton is előfordulhat kisebb eső, zápor és az északnyugati szél is főként itt élénkül meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 14 és 20 fok között alakul.

Így alakul a héten az időjárás

Korábban arról írtunk a kisalfold.hu-n, hogy lehűlés érkezik a héten, szerdán már csak 11-16 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban és visszatérhetnek az éjszakai fagyok is. A részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashatsz.

 

