Időjárás

1 órája

Kell esernyő kedden? Mutatjuk!

Az ország északi, északnyugati felén fordulhat elő kisebb, időszakos eső, zápor. Mutatjuk milyen lesz az időjárás Győr-Moson-Sopronban!

Kisalföld.hu

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet –írja a HungaroMET Nonprofit Zrt. Mint az időjárás előrejelzésükben olvasható: az ország északi, északnyugati felén fordulhat elő kisebb, időszakos eső, zápor. Az időjárás Győr és környékén is változékony lesz. 

Időjárás Győr előrejelzés keddi időjárás
Időjárás Győr és könyékén: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

Az időjárás Győr-Moson-Sopronban is változékony lesz

Ahogy az a keddi időjárás előrejelzsükben olvasható: a déli, délkeleti szél megélénkül, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. Délután az Északi-középhegység tágabb környezetében 5, 13, máshol 14, 20 fokot mérhetünk.

A koponyeg.hu arról ír: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet - ÉK-en lesz a hűvösebb.

Mint arról korábban beszámoltunk: hétfőn több órán át sütött a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrték meg a napsütést. 

 

