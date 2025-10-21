1 órája
Kell esernyő kedden? Mutatjuk!
Az ország északi, északnyugati felén fordulhat elő kisebb, időszakos eső, zápor. Mutatjuk milyen lesz az időjárás Győr-Moson-Sopronban!
Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet –írja a HungaroMET Nonprofit Zrt. Mint az időjárás előrejelzésükben olvasható: az ország északi, északnyugati felén fordulhat elő kisebb, időszakos eső, zápor. Az időjárás Győr és környékén is változékony lesz.
Az időjárás Győr-Moson-Sopronban is változékony lesz
Ahogy az a keddi időjárás előrejelzsükben olvasható: a déli, délkeleti szél megélénkül, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. Délután az Északi-középhegység tágabb környezetében 5, 13, máshol 14, 20 fokot mérhetünk.
A koponyeg.hu arról ír: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet - ÉK-en lesz a hűvösebb.
Mint arról korábban beszámoltunk: hétfőn több órán át sütött a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrték meg a napsütést.