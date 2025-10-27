Folytatódik az őszies időjárás hétfőn

Hétfőn az időjárás előrejelzés szerint változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható - írta a köpönyeg.hu.

Számíthatunk esőre hétfőn, az időjárás előrejelzés szerint.

Fotó: Molcsányi Máté

Időjárás Győrben

A párásság, illetve köd mindenütt feloszlik. Északnyugat, észak felől ismételten felhősödés kezdődik: északon már délelőtt, délebbre inkább a nap második felében növekszik meg újra a felhőzet. Főként délutántól fordulhat elő szórványosan eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható.

Győr időjárása

Frontérzékenység

Több front is érkezik, ezért a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás: sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához - írta a met.hu.