Mai évfordulók
1 órája

Ilyen időnk lesz a hét utolsó munkanapján, hajnalban több helyen fagyhat

Napos, de szeles időre van kilátás pénteken. Hajnalban több helyen fagyhat, változékony lesz az időjárás a hét utolsó munkanapján.

Kisalföld.hu

A Dunántúl legnagyobb részén és az Északi-középhegységben túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű –írja a HungaroMET Nonprofit Zrt. előrejelzésében. Az időjárás pénteken változékony lesz, hajnalban több helyen fagyhat, mutatjuk a részleteket.

Időjárás: az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz. 
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Napos lesz az időjárás pénteken

Mint azt időjárás előrejelzésükben írják: az ország keleti felén azonban erősebben felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.

A koponyeg.hu előrejelzésében azt írja: hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. 

Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

