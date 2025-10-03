Ilyen időnk lesz a hét utolsó munkanapján, hajnalban több helyen fagyhat

A Dunántúl legnagyobb részén és az Északi-középhegységben túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű –írja a HungaroMET Nonprofit Zrt. előrejelzésében. Az időjárás pénteken változékony lesz, hajnalban több helyen fagyhat, mutatjuk a részleteket.

Időjárás: az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Napos lesz az időjárás pénteken

Mint azt időjárás előrejelzésükben írják: az ország keleti felén azonban erősebben felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.

A koponyeg.hu előrejelzésében azt írja: hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat.

Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.