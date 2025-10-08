október 8., szerda

Mai évfordulók
1 órája

Mutatjuk a holnapi egész napos időjárás előrejelzést

#Győr#időjárás#előrejelzés

Mutatjuk mire számíthatnak Győr lakói csütörtökön. Részletes és átfogó időjárás előrejelzéssel szolgálunk az alábbiakban megbízható forrásokból.

Kisalföld.hu

Győr holnapi időjárás előrejelzése szerint csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum. - írta a köpönyeg.hu.

Borult égre és esőzésre is számíthatunk a csütörtöki időjárás előrejelzés szerint.
Fotó: Molcsányi Máté

Időjárás Győrben

Csütörtök reggel

Hajnalban 6 fok körül lesz a hőmérséklet, az ég borult lesz, számítani lehet esőzésre. Délelőtt 13 fok körül várható a hőmérséklet, marad a borús esőzés.

Csütörtök délután

Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Mérsékelten széles és csapadékmentes lesz a délután.

Csütörtök este

Kissé felhős, szeles idő várható. A hőmérséklet 13 fok köröl lesz.

Figyelmeztető előrejelzés csütörtök délután a környező településeken, az északnyugati, nyugati tájakon nem kizárt a zivatarok kialakulása - írta a met.hu.

Győr időjárás előrejelzése

 

