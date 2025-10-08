Mutatjuk a holnapi egész napos időjárás előrejelzést

Győr holnapi időjárás előrejelzése szerint csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum. - írta a köpönyeg.hu.

Borult égre és esőzésre is számíthatunk a csütörtöki időjárás előrejelzés szerint.

Fotó: Molcsányi Máté

Időjárás Győrben

Csütörtök reggel

Hajnalban 6 fok körül lesz a hőmérséklet, az ég borult lesz, számítani lehet esőzésre. Délelőtt 13 fok körül várható a hőmérséklet, marad a borús esőzés.

Csütörtök délután

Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Mérsékelten széles és csapadékmentes lesz a délután.

Csütörtök este

Kissé felhős, szeles idő várható. A hőmérséklet 13 fok köröl lesz.

Figyelmeztető előrejelzés csütörtök délután a környező településeken, az északnyugati, nyugati tájakon nem kizárt a zivatarok kialakulása - írta a met.hu.

