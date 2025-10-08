1 órája
Mutatjuk a holnapi egész napos időjárás előrejelzést
Mutatjuk mire számíthatnak Győr lakói csütörtökön. Részletes és átfogó időjárás előrejelzéssel szolgálunk az alábbiakban megbízható forrásokból.
Győr holnapi időjárás előrejelzése szerint csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum. - írta a köpönyeg.hu.
Időjárás Győrben
Csütörtök reggel
Hajnalban 6 fok körül lesz a hőmérséklet, az ég borult lesz, számítani lehet esőzésre. Délelőtt 13 fok körül várható a hőmérséklet, marad a borús esőzés.
Csütörtök délután
Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Mérsékelten széles és csapadékmentes lesz a délután.
Csütörtök este
Kissé felhős, szeles idő várható. A hőmérséklet 13 fok köröl lesz.
Figyelmeztető előrejelzés csütörtök délután a környező településeken, az északnyugati, nyugati tájakon nem kizárt a zivatarok kialakulása - írta a met.hu.
Győr időjárás előrejelzése