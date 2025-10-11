Mutatjuk, milyen idő lesz szombaton

Szombaton a győri időjárás előrejelzés szerint erősen felhős idő valószínű vékonyabb felhőzettel. Az északnyugati, nyugati szél napközben többfelé lesz erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható. Csapadék nem valószínű - írta a met.hu.

Élénk szélben gazdag időjárásunk lesz szombaton.

Fotó: Shutterstock

Szombati időjárás Győrben

Hajnalban 12 fok várható, kissé felhős, élénk széllel. Reggel 16 fok körüli lesz a hőmérséklet, közepesen felhős, időnként élénk északnyugati széllel. Délután 18 fok körülre melegszik fel az idő. Este 13 fokra hűl le a levegő, és mérséklődik az egész napos élénk szél.

Győr időjárása