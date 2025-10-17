október 17., péntek

Hedvig névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

14 perce

Felhők és egy kis napocska is várható pénteken Győr-Moson-Sopronban

Címkék#időjárás#Kisalföld#előrejelzés#szél

Mutatjuk milyen időre számíthatunk pénteken Győr-Moson-Sopronban. Íme az időjárás-előrejelzés

Kisalföld.hu

A koponyeg.hu előrejelzésében arról írt, hogy észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. Az időjárás-előrejelzés szerint estétől megélénkül az északnyugati szél.

időjárás-előrejelzés
Az időjárás-előrejelzés szerint szeles idő várható estére a Kisalföldön. Forrás: Shutterstock

Időjárás-előrejelzés péntekre Győr és környékén

Pénteken az északi tájakon változatlanul több felhő lehet, délebbre több órára kisüt a nap a köd feloszlása után, délután azonban oda is érkezhetnek vastagabb felhők dél felől, illetve gomolyfelhők is képződnek. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12-18 fok között várható.

A folytatásban még visszatérhetnek az éjjeli fagyok is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu