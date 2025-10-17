Felhők és egy kis napocska is várható pénteken Győr-Moson-Sopronban

A koponyeg.hu előrejelzésében arról írt, hogy észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. Az időjárás-előrejelzés szerint estétől megélénkül az északnyugati szél.

Az időjárás-előrejelzés szerint szeles idő várható estére a Kisalföldön. Forrás: Shutterstock

Időjárás-előrejelzés péntekre Győr és környékén

Pénteken az északi tájakon változatlanul több felhő lehet, délebbre több órára kisüt a nap a köd feloszlása után, délután azonban oda is érkezhetnek vastagabb felhők dél felől, illetve gomolyfelhők is képződnek. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12-18 fok között várható.

A folytatásban még visszatérhetnek az éjjeli fagyok is.