7 perce

Ilyen időnk lesz csütörtökön Győrben

Mutatjuk a részletes időjárás előrejelzést.

Csütörtökön az időjárás előrejelzés szerint reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk - írta a köpönyeg.hu.

Csapadékmentes időjárásra számíthatunk Győrben.
Fotó: Molcsányi Máté

Győr időjárása

Változó felhőzetre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal - az ország északnyugati harmadán valószínű kevesebb napsütés. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között várható.

Időjárás Győrben

 

