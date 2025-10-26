Vajon megússzuk vasárnap az esőt?

A vasárnapi időjárás előrejelzés szerint a reggeli ködfoltok feloszlását követően délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk - írta a köpönyeg.hu

Az időjárás előrejelzés szerint vasárnap délután és este számíthatunk esőzésre.

Fotó: Molcsányi Máté

Időjárás Győrben

Az ország délnyugati felén fokozatosan beborul az ég. Nagyobb eséllyel a Dunántúl délnyugati felén és a déli határvidéken fordulhat elő eső, zápor. A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10, 16 fok között várható - írta a met.hu.

Győr időjárás előrejelzése