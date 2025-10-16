Ilyen időnk lesz csütörtökön Győrben

Csütörtökön az időjárás előrejelzés szerint reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk - írta a köpönyeg.hu.

Csapadékmentes időjárásra számíthatunk Győrben.

Fotó: Molcsányi Máté

Győr időjárása

Változó felhőzetre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal - az ország északnyugati harmadán valószínű kevesebb napsütés. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között várható.

Időjárás Győrben