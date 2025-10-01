Mutatjuk milyen időre számíthatunk szerdán, jégdara-zápor sem kizárt

Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, a középső tájakon néhol akár zivatar is előfordulhat –írja a HungaroMET Nonprofit Zrt. előrejelzésében. Az időjárás azonban tartogat meglepetést szerdára is, mutatjuk mit.

Időjárás: Szerdán ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, de a gomolyfelhők időnként jobban össze is állhatnak. Megélénkül a szél, a Dunántúlon viharos lökések is lehetnek.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Időjárás a Kisalföldön: megélénkülhet a viharos szél

Ahogy az a HungaroMET időjárás előrejelzésében olvasható: az északias szelet a Dunántúl északnyugati részén és Borsodban helyenként erős lökések kísérik. A maximum-hőmérséklet 11 és 16 fok között várható.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzésében az olvasható: szerdán észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az észak keleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.