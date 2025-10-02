Fagyhat hajnalban: csütörtökön sem lesz melegünk, mutatjuk milyen időre készülj

A napsütés mellett az országban sok gomolyfelhő képződik, amelyekből néhol rövid zápor előfordulhat. Ezzel párhuzamosan azonban a déli óráktól összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel délkeletről, keletről –írja előrejelzésében a HungaroMET Nonprofit Zrt. Az időjárás csütörtökön sem a napos arcát mutatja, nem lesz kellemes őszi időnk.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Az időjárás csütörtökön sem a szebbik arcát mutatja

Ahogy az a HungaroMET időjárás előrejelzésében olvasható: napközben sokfelé megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható.

A koponyeg. hu azt írja: csütörtökön sok helyen felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Néhol azonban lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul. Fagyhat hajnalban.