1 órája

Fagyhat hajnalban: csütörtökön sem lesz melegünk, mutatjuk milyen időre készülj

Címkék#időjárás előrejelés#időjárás#hőmérséklet#szél#fagy

A napsütés néhol rövid zápor is előfordulhat. A gomolyfelhők továbbra sem vonulnak el, az időjárás csütörtökön sem a napos arcát, a kellemes őszi időt mutatja meg.

Kisalföld.hu

A napsütés mellett az országban sok gomolyfelhő képződik, amelyekből néhol rövid zápor előfordulhat. Ezzel párhuzamosan azonban a déli óráktól összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel délkeletről, keletről –írja előrejelzésében a HungaroMET Nonprofit Zrt.  Az időjárás csütörtökön sem a napos arcát mutatja, nem lesz kellemes őszi időnk.

időjárás csütörtök időjárás előrejelzés zápor fagy
Időjárás: csütörtökön sok helyen felhőátvonulásokra számíthatunk, záporok is előfordulhatnak.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Az időjárás csütörtökön sem a szebbik arcát mutatja

Ahogy az a HungaroMET időjárás előrejelzésében olvasható: napközben sokfelé megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható.

A koponyeg. hu azt írja: csütörtökön sok helyen felhőátvonulásokra számíthatunk, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Néhol azonban lehet zápor. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős. A hőmérséklet reggel -1, és +7 fok között, délután 15 fok körül alakul. Fagyhat hajnalban.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

