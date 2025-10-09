október 9., csütörtök

Hétvégére jön a vénasszonyok nyara. Melegszik az időjárás.

Kisalföld.hu

Melegszik az időjárás: a nyugati anticiklon peremén gyengülő, lassan záródó front kúszik fölénk, amelynek melegfronti felhőzetéből többnyire gyenge intenzitású, szemerkélő eső helyenként előfordul. A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. 

Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható. Szombaton a napsütést helyenként rétegfelhők zavarhatják, esőre továbbra sem kell számítani. A délelőtti órákban az északnyugati szél többfelé élénk lesz. A csúcshőmérséklet megközelíti a 19 fokot. Vasárnap sok napsütésre és fátyolfelhőkre készülhetünk, csapadékmentes idő mellett. Az északnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül tetőzik, igazi vénasszonyok nyara jellemezheti a napot.

 

