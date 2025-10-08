október 8., szerda

Koppány névnap

+15
+8
Időjárás

27 perce

Hogyan öltözzünk fel szerdán? Mutatjuk milyen időjárás vár ránk

Kisalföld.hu
Hogyan öltözzünk fel szerdán? Mutatjuk milyen időjárás vár ránk

Fotó: Reddogs

Szerdán napos, gomolyfelhős időre számíthatunk - írta a köpönyeg.hu.

Happy,Smiling,Pet,Dog,Wearing,Warm,Scarf.,Cold,Autumn,,Fall,
Fotó: Shutterstock

A meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható - írta a met.hu.

