Időjárás
1 órája
Hogyan öltözzünk fel szerdán? Mutatjuk milyen időjárás vár ránk
Fotó: Reddogs
Szerdán napos, gomolyfelhős időre számíthatunk - írta a köpönyeg.hu.
A meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható - írta a met.hu.
