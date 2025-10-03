október 3., péntek

Országosan fáztunk

Országos hidegrekord dőlt meg péntek hajnalban - fotó

Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken.

a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ez egyben új őszi szezonrekordot is jelent - a hidegrekordról a HungaroMet Zrt. pénteken a Facebook-oldalán számolt be.

Kapuvári olvasónk felvétele a reggeli fagyról. Országosan megdőlt a hidegrekord a hajnali órákban.

Az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord mínusz 4,3 fok volt, amit még 2013-ban regisztráltak a szintén Nógrád vármegyei Szécsényben. A HungaroMet arról is írt, hogy péntekre virradóra az ország nagy részén 0 és plusz 5 fok között alakultak a minimum-hőmérsékleti értékek, több helyen előfordult talajmenti fagy, és légköri fagy is - írta az MTI közleményében.

Forrás: met.hu

 

