Országosan fáztunk
2 órája
Országos hidegrekord dőlt meg péntek hajnalban - fotó
Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken.
a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 4,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, ez egyben új őszi szezonrekordot is jelent - a hidegrekordról a HungaroMet Zrt. pénteken a Facebook-oldalán számolt be.
Hidegrekord az időjárásban
Az erre a napra vonatkozó korábbi hidegrekord mínusz 4,3 fok volt, amit még 2013-ban regisztráltak a szintén Nógrád vármegyei Szécsényben. A HungaroMet arról is írt, hogy péntekre virradóra az ország nagy részén 0 és plusz 5 fok között alakultak a minimum-hőmérsékleti értékek, több helyen előfordult talajmenti fagy, és légköri fagy is - írta az MTI közleményében.
