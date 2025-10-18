október 18., szombat

Hidegfront tör be szombaton a Kisalföldre

Felhős, majd napos időre számíthatunk a hétvége első napján. Lassanként megérkezik a hidegfront is.

Kisalföld.hu

A péntek után elérkezett a hétvége, ezzel együtt a hidegfrontra sem kell már sokat várni. Kezdetben borult, erősen felhős ég lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

hidegfront
Az érkező hidegfront miatt egyre kevesebbet mutat a hétvégén a hőmérő higanyszála. Forrás: Shutterstock

Hidegfront érkezik Győr-Moson-Sopronba

A tartósan derült részeken átmeneti ködfoltok képződhetnek, legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton napközben a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. Gyenge eső, futó zápor helyenként előfordulhat. Többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 12 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet a levegő.

