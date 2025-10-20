október 20., hétfő

A kellemes őszi idő után ismét betör a hidegfront és a fagyok

A következő napokban a Kisalföldön jelentős melegedés várható, és átmenetileg megszűnnek az éjszakai fagyok is. Az öröm azonban nem tart sokáig.

A kellemes őszi idő után ismét betör a hidegfront és a fagyok

Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

A HungaroMET időjárás-előrejelzése szerint nemzeti ünnepünkön döntően 20 fok közelében vagy a fölött alakulhatnak a csúcsértékek, csak az Északi-középhegység térségében lehet néhány fokkal hűvösebb. A Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun megyében viszont nem lesznek ritkák a 23, 24 fokos maximumok sem. Szerdán és csütörtökön délutánig csak kevés helyen lehet kisebb eső, zápor, majd pedig újabb hidegfront érkezhet a térségbe.

hidegfront
Kellemes őszies meleg várható, mielőtt betör az újabb hidegfront. Forrás: HungaroMet

Közeleg az újabb hidegfront

Csütörtökön azonban a közeledő hidegfront előtt a Dunántúlon nagy területen megerősödik a déli szél, sőt viharos széllökések is lehetnek, és amikor péntekre virradó éjszaka megérkezik a front, akkor az északnyugatira, nyugatira forduló szél is erős marad. Az átvonuló hidegfront mentén csütörtök estétől egyre többfelé várható eső, záporeső, sőt zivatar sem kizárt, nagyobb területen van esély 10 mm-t meghaladó csapadékra péntek délelőttig.

A hétvégén mozgalmas idő várható több helyen csapadékkal az átlagosnak megfelelő csúcsértékkel, de várhatóan az éjszakai fagyok még nem térnek vissza.

Véget érhet az aszály?

Október első fele is száraz volt, nagy az aszály Győr-Moson-Sopronban. A részletekről korábbi cikkünkben írtunk.

 

