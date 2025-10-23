október 23., csütörtök

Alig van víz

58 perce

Aszály: alig van víz a térség folyóiban, tavaiban

Címkék#Duna#vízlépcső#vízhiány#aszály

Rendkívüli aszályhelyzet októberben. Alacsony a folyók vízállása, ahogy a tavaké is. A Fertő tó szintje kicsi, alig van víz a Dunában, az Alsó-Szigetközi szakaszán, Ásványráró és Vének között a főmederben rendkívül kisvízi állapot van.

Kisalföld.hu

Alig van víz a térség folyóiban. Alacsony a folyók vízállása, a Duna folyam Alsó-Szigetközi szakaszán, Ásványráró és Vének között a főmederben rendkívül kisvízi állapot van, azon a szakaszon a bősi vízlépcső üzembe helyezése óta a rendkívül kedvezőtlen kisvízi állapotok tapasztalhatók. A Duna alsó-ausztriai szakaszán alig változó – lényegében stagnáló jellegű a vízjárás, jóval a középvízhozam alatti vízmennyiséggel. Az osztrák előrejelzés szerint érdemi változás nem várható. 

Alacsony a folyók vízállása térségünkben
Alacsony a folyók vízállása térségünkben

Alacsony a folyók vízállása térségünkben

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén is hasonló a folyó vízjárása. Az érkező vízhozam az időszakra jellemző átlag alatti. A következő napokban számottevő változásra nem számíthatunk. A Rába, Lajta és a Marcal, valamint kisvízfolyásai vízjárása lassú apadást vagy stagnálást mutat, a vízhozamok mindenhol lényegesen elmaradnak az időszakra jellemző sokéves átlagértéktől. Mostanában sehol nem várható lényeges változás. 

A Fertő tó október 17-i nyugalmi vízszintje 46 cm-rel marad el a mai napra érvényes szabályozási szinttől és 12 cm-rel alacsonyabb az 1966-2024 időszak mai napi átlagértékénél. A tóból nincs vízeresztés. A Tatai Öreg-tó vízeresztése folyamatos, a vízszint az üzemrendnek megfelelően csökken.

Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint az elmúlt időszakban a Duna részvízgyűjtőin összességében és területi átlagban 0-5 mm csapadék hullott. Ez idő alatt az ÉDUVIZIG területén sem mértek számottevő mennyiséget. Az előrejelzések szerint a következő héten sehol sem valószínű jelentős csapadék. 

A Cuha patakból is eltűnt a víz a szárazság miatt. Cikk ITT!

 

