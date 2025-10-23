Aszály: alig van víz a térség folyóiban, tavaiban

Alig van víz a térség folyóiban. Alacsony a folyók vízállása, a Duna folyam Alsó-Szigetközi szakaszán, Ásványráró és Vének között a főmederben rendkívül kisvízi állapot van, azon a szakaszon a bősi vízlépcső üzembe helyezése óta a rendkívül kedvezőtlen kisvízi állapotok tapasztalhatók. A Duna alsó-ausztriai szakaszán alig változó – lényegében stagnáló jellegű a vízjárás, jóval a középvízhozam alatti vízmennyiséggel. Az osztrák előrejelzés szerint érdemi változás nem várható.

Alacsony a folyók vízállása térségünkben

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén is hasonló a folyó vízjárása. Az érkező vízhozam az időszakra jellemző átlag alatti. A következő napokban számottevő változásra nem számíthatunk. A Rába, Lajta és a Marcal, valamint kisvízfolyásai vízjárása lassú apadást vagy stagnálást mutat, a vízhozamok mindenhol lényegesen elmaradnak az időszakra jellemző sokéves átlagértéktől. Mostanában sehol nem várható lényeges változás.

A Fertő tó október 17-i nyugalmi vízszintje 46 cm-rel marad el a mai napra érvényes szabályozási szinttől és 12 cm-rel alacsonyabb az 1966-2024 időszak mai napi átlagértékénél. A tóból nincs vízeresztés. A Tatai Öreg-tó vízeresztése folyamatos, a vízszint az üzemrendnek megfelelően csökken.

Az Országos Vízjelző Szolgálat adatai szerint az elmúlt időszakban a Duna részvízgyűjtőin összességében és területi átlagban 0-5 mm csapadék hullott. Ez idő alatt az ÉDUVIZIG területén sem mértek számottevő mennyiséget. Az előrejelzések szerint a következő héten sehol sem valószínű jelentős csapadék.