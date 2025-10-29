Időjárás-előrejelzés
Esőmentes szerda várható, egyre feljebb kúszik a hőmérő higanyszála
Mutatjuk mire számíthatunk a szerdai időjárást tekintve.
Fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés erősödik a koponyeg.hu előrejelzése szerint.
Várható időjárás szerda éjfélig
Szerdán általában napos, száraz idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, így előfordulhatnak felhősebb körzetek, időszakok. Éjszaka északkeleten, majd szerdán napközben a délnyugati szelet már nagy területen kísérhetik élénk, erős lökések. Szerda estétől nyugaton tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódhat a délnyugati szél.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható.
