Fázni fogunk csütörtökön?

Győr holnapi időjárás előrejelzése szerint csütörtök hajnalban 6 fok körül lesz a hőmérséklet, az ég borult lesz, számítani lehet esőzésre. Délelőtt 13 fok körül várható a hőmérséklet, marad a borús esőzés. Délután általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Mérsékelten széles és csapadékmentes lesz a délután. Este kissé felhős, szeles idő várható. A hőmérséklet 13 fok köröl lesz.

Figyelmeztető előrejelzés csütörtök délután a környező településeken, az északnyugati, nyugati tájakon nem kizárt a zivatarok kialakulása - írta a met.hu.