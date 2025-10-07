kisalfold.hu videó
1 órája
Leszakadt az ég Győrben - videó
Az őszi időjárás nem a kiszámíthatóságáról híres. Kedd délután eleredt az eső Győrben. Videón mutatjuk, mennyire.
Kedd délutánra megérkezett az ítéletidő. Leszakadt az eső Győrben.
Videón a nagy eső
