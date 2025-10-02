október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október

34 perce

Csípős hidegre ébredt a Kisalföld

Címkék#HungaroMET#időjárás#Kisalföld#Dunántúl

Október első napján nagyon hűvös volt a Dunántúl többségén, így a Kisalföldön is.

Kisalföld.hu
Csípős hidegre ébredt a Kisalföld

Fotónk illusztráció.

Forrás: Shutterstock

A napsütés néhol rövid zápor is előfordulhat. A gomolyfelhők továbbra sem vonulnak el, az időjárás csütörtökön sem a napos arcát, a kellemes őszi időt mutatja meg, a nappali hőmérséklet is 13 fok körül alakul - írtuk a csütörtökön várható időjárásról. A HungaroMET a csípős hidegről írt, mert szezonrekord dőlt csütörtökön hajnalban, mélyre süllyedt a hőmérséklet Lénárddarócon, amivel a saját eddigi őszi rekordját döntötte meg. Ezúttal nem egyedül érte el a legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletet, csatlakozott hozzá Zabar is, így közösen osztoznak a -3,1°C-kal a TOP10 első helyén. 

csípős hideg
A Kisalföldön is csípős hideg volt, helyenként 3 fokig zuhant a hőmérséklet. Forrás: HungaroMET közösségi oldala

Időjárás: csípős hideg érkezett a Kisalföldre

Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent 5 fok alá a hőmérséklet éjszaka. Elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakultak szerdán napközben illetve csütörtök első felében. Győrben is volt eső.

Itt volt a leghidegebb az országban csütörtökön hajnalban. Forrás: HungaroMET

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu