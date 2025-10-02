Csípős hidegre ébredt a Kisalföld

A napsütés néhol rövid zápor is előfordulhat. A gomolyfelhők továbbra sem vonulnak el, az időjárás csütörtökön sem a napos arcát, a kellemes őszi időt mutatja meg, a nappali hőmérséklet is 13 fok körül alakul - írtuk a csütörtökön várható időjárásról. A HungaroMET a csípős hidegről írt, mert szezonrekord dőlt csütörtökön hajnalban, mélyre süllyedt a hőmérséklet Lénárddarócon, amivel a saját eddigi őszi rekordját döntötte meg. Ezúttal nem egyedül érte el a legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletet, csatlakozott hozzá Zabar is, így közösen osztoznak a -3,1°C-kal a TOP10 első helyén.

A Kisalföldön is csípős hideg volt, helyenként 3 fokig zuhant a hőmérséklet. Forrás: HungaroMET közösségi oldala

Időjárás: csípős hideg érkezett a Kisalföldre

Az Északi-középhegység több állomásán is előfordult gyenge fagy, az országban sok helyen csökkent 5 fok alá a hőmérséklet éjszaka. Elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakultak szerdán napközben illetve csütörtök első felében. Győrben is volt eső.