Így alakult az aszályhelyzet október elején Győr-Moson-Sopronban

A talaj egy méteres rétegében Győr-Moson-Sopronban Győrben 114, Sopronban 104, Mosonmagyaróváron 92 milliméter csapadék hiányzik. Fél méteren Győrben 38, Sopronban 34, Mosonmagyaróváron 27 milliméter hiányzik, van még aszály tehát. A talaj felső 20 centimétere gyakorlatilag rendben van, telített, a talajnedvesség a hasznosítható víztartalom arányában lejjebb azonban csak 24-34 százalék.

Így alakult az aszályhelyzet térségünkben.

Ilyen az aszályhelyzet térségünkben október elején

Az elmúlt egy hétben az ország nagy részén csak elenyésző mennyiség vagy egyáltalán semmi nem esett. Az elmúlt 24 órában a tőlünk nyugatra lévő anticiklon, és keletre örvénylő ciklon közös áramlási rendszere alakította (és fogja is alakítani) hazánk időjárását. Kedd reggel, délelőtt még voltak kevésbé felhős területek, majd délutánra egyre több helyen megnövekedett a felhőzet, amely éjszaka csökkent keleten, ezért ott köd is képződött hajnalra. Összességében néhány mm-nyi eső esett csupán, Szegeden mértek a legnagyobb összeget, 6 mm-t. Az északias szél nagy területen megélénkült, elsősorban az északnyugati tájakon meg is erősödött. A talaj felszín közeli része sokfelé átnedvesedett, de a fél méternél mélyebb rétegbe csak kevés helyen jutott a nedvességből. A Duna-Tisza közének déli kétharmadán továbbra is sokfelé súlyos és a Tiszántúlon valamint a Mezőföldön is többfelé nagyfokú mezőgazdasági aszály tapasztalható.

Már egy ideje (gyakorlatilag az őszi napéjegyenlőséget követően) az átlagosnál hidegebb az idő, de a klímanormától vett eltérés egyre kisebb. A hőmérséklet "bezuhanása", valamint a csapadékszegény napok egyaránt megfigyelhető, írta a met.hu.