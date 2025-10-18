Tovább tart a súlyos aszály, ennyi eső kellene most nálunk

Hetek óta tart a jellemzően északnyugatias áramlás térségünk fölött, így nagyobb változás és számottevő csapadék nem érkezett az elmúlt egy hét során sem. Az októberi mezőgazdasági munkákhoz meleg és száraz idő lenne jó, miközben az aszály Győr-Moson-Sopronban is nagy, így csapadékra is égető szükség lenne. A folytatásban a hét végén pár fokos lehűlés várható, visszatérnek az éjszakai fagyok. A jövő hét közepén számíthatunk jelentős átalakulásra, amikor megerősödő nyugatias áramlással enyhe, és többször nedves levegő érkezik majd fölénk, többfelé esővel, tájékoztatott a meteorológiai szolgálat.

Aszály Győr-Moson-Sopronban október közepén

Mutatjuk, mennyi eső kellene nálunk: a talaj egy méteres rétegében Győr-Moson-Sopronban Győrben 125, Sopronban 112, Mosonmagyaróváron 102 milliméter csapadék hiányzik. Fél méteren Győrben 50, Sopronban 38, Mosonmagyaróváron 36 milliméter hiányzik, van még aszály tehát. A talaj felső 20 centimétere gyakorlatilag rendben van, Sopronban és Győrben 75-83 százalékos a telítettség. A talajnedvesség a hasznosítható víztartalom arányában lejjebb, egy méteren azonban csak 24-29 százalék.

Így alakul az időjárás a következő napokban

A folytatásban nem várható számottevő változás, eső csak alig érkezik. A hét végén napközben 13 fok közeli csúcsértékek várhatók, majd vasárnap visszatérhet az éjszakai fagy. A Köpönyeg szerint hétfőn a ködfoltok feloszlását követően többnyire napos, helyenként fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Reggel több helyen is fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet, délutánra viszont 10–15 fokig emelkedik.