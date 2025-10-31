Még mindig tombol az aszály, ezért kevés a víz a térség folyóiban

Alig van víz a térség folyóiban. A Duna hazai szakaszán végig igen alacsony vízállású, olvasható az Országos Vízjelző Szolgálat oldalán. Megkérdeztük az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, mi ennek az oka. Érdeklődésünkre azt válaszolták, hogy alapvetően ősz közepén, októberben megszokott a jelenlegi alacsony vízszint. A hosszú csapadékmentes időszak következtében jelenleg a hajózási kisvízszint szintjének környékén mozog a Duna vízállása, 900-1000 m3/s érkező vízhozam mellett.

Alacsony vízállás Győr-Moson-Sopronban, sokkal alacsonyabb a folyók vízszintje az ilyenkor megszokottnál.

Érdeklődésünkre hozzátették, hogy az alacsony vízállás a teherhajózás számára gondot jelenthet, mivel hajózási kisvízszint körüli tartományban (Gönyű vízmércén 5 centiméteres vízállás) a gázlós szakaszokon történő áthajózás során a hajók nem tudják a 2,5 méteres hajómerülési lehetőséghez tartozó (100 százalékos) szállítási kapacitásukat kihasználni, hanem csak 20-21 dm hajómerüléssel, körülbelül 60 százalékos kapacitással szállítanak. A régiós vízügy, mint érintett, közös magyar-szlovák Duna-szakaszon a víziút fenntartója, ezeket a szűk keresztmetszeteket (gázlókat és hajóútszűkületeket) a legmodernebb, úgynevezett multibeam mérési technológiával folyamatosan felméri és a hajózásban érintettek számára közzéteszi, ezzel segítve az útvonal tervezését.